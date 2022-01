Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Verkehrsunfallflucht

Greven (ots)

Am Donnerstag (13.01.) ist es in Reckenfeld an der Emsdettener Straße gegen 15.10 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Auf dem Parkplatz des Grill-Restaurants Pomm-Fit ist durch einen rückwärtsfahrenden Pkw der Stabmattenzaun beschädigt worden, der die Grundstücke und Parkplätze der Hausnummern 22 und 24 trennt. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden auf etwa 500 Euro. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455.

