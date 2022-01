Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Handtaschen aus Anhänger gestohlen

Lennestadt (ots)

Zwischen Donnerstag (23. Dezember 2021, 12 Uhr) und Montag (3. Januar 2022, 17.30 Uhr) haben Unbekannte die Plane eines Anhängers, der in der Straße "Anlage" in Lennestadt geparkt war, geöffnet und daraus insgesamt sechs Handtaschen in einem Gesamtwert von rund 60 Euro entwendet. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

