Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Wildunfall führt zu Totalschaden

Bild-Infos

Download

Barth/Zipke (ots)

In den Abendstunden des 04.12.21 fuhr eine 51-jährige deutsche Fahrerin auf der Landesstraße 21 zwischen Barth und Zipke.

Gegen 19:30 Uhr stieß die Volvo-Fahrerin auf dieser Strecke mit einem Wildschwein zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls lösten die Airbags aus und das Fahrzeug wurde erheblich beschädigt. Dadurch entstand am PKW ein wirtschaftlicher Totalschaden, welcher auf etwa 15.000 Euro geschätzt wird.

Ein Abschleppdienst zur Bergung des Fahrzeuges sowie ein Rettungswagen kamen zum Einsatz. Die aus der Region stammende Frau blieb glücklicherweise unverletzt.

Die Polizei rät daher, besonders in der Dämmerung der Morgen- und Abendstunden besonders aufmerksam und mit angepasster Geschwindigkeit zu fahren. Die Wildtiere kreuzen die Straße oft in Bereichen angrenzender Felder und Wälder. Wenn ein oder mehrere Wildtiere auftauchen, empfiehlt die Polizei vorsichtig abzubremsen und abzubenden. Unkontrollierte Lenk- bzw. Ausweichbewegungen sollten vermieden werden. Sollte es doch zu einem Verkehrsunfall gekommen sein, gilt in erster Linie, die Unfallstelle abzusichern und die anschließend die Polizei zu verständigen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell