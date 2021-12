Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Achtung Glättegefahr

Stralsund (ots)

Am gestrigen Donnerstagabend (02.12.2021) befuhr eine 34-Jährige mit ihrem Pkw die Bundesstraße 96, aus Richtung Greifswald, in Richtung Stralsund. Etwa drei Kilometer hinter dem Parkplatz "Rügenblick" kam das Fahrzeug aufgrund von Straßenglätte ins Schleudern. Es drehte sich einmal um die eigene Achse und touchierte die rechte Schutzplanke. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro. Die deutsche Fahrerin blieb unverletzt.

Aktuell kann es aufgrund abfallender Temperaturen, besonders in den frühen Morgen- und späten Abendstunden, zu überfrierender Nässe auf den Fahrbahnen kommen. Straßenglätte und dabei nicht angepasste Geschwindigkeit ist in der kalten Jahreszeit eine der Hauptunfallursachen. Deswegen ist besondere Vorsicht geboten. Um glättebedingte Unfälle zu vermeiden empfiehlt die Polizei die Geschwindigkeit stets an die Wetterverhältnisse und Fahrbahnbedingungen anzupassen. Die Fahrt sollte nur mit Reifen, die als wintertauglich gelten, angetreten werden - andernfalls kann ein Bußgeld drohen. Der Abstand zu vorausfahrenden Fahrzeugen sollte vergrößert werden, denn auf glatten Straßen verlängert sich der Bremsweg erheblich. Ruckartige Lenkbewegungen und abrupte Bremsvorgänge sollten vermieden werden, um nicht die Kontrolle über das Fahrzeug zu verlieren.

Sollte es zu einem Unfall kommen, sollte zunächst die Unfallstelle abgesichert und anschließend die Polizei informiert werden.

