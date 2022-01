Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Pkw von Autohaus-Gelände gestohlen, an weiterem Pkw Teile abmontiert

Greven (ots)

In der Zeit zwischen Samstag (08.01.22), 12.00 Uhr, und Freitag (14.01.22), 14.00 Uhr, ist vom Gelände eines Autohauses an der Straße Zum Wasserwerk ein Pkw gestohlen worden. Es handelt sich um einen nicht zugelassenen Gebrauchtwagen, einen schwarzen Opel Insignia Sports Tourer im Wert eines fünfstelligen Eurobetrags. Der Wagen war auf einer umgrenzten Wiese zwischen B481 und Ibbenbürener Damm abgestellt. Täterhinweise liegen nicht vor. In der Zeit zwischen Mittwoch (12.01.22), 18.00 Uhr, und Donnerstag (13.01.22), 08.45 Uhr, entwendeten unbekannte Täter auf dem Gelände desselben Autohauses an einem Opel die vordere Stoßstange, Scheinwerfer sowie die Motorhaube. Bei dem angegangenen Fahrzeug handelt sich um einen abgemeldeten grauen Opel Astra, der auf dem Gebrauchtwagenplatz des Autohändlers stand. Der Schaden wird auf einen vierstelligen Eurobetrag geschätzt. Die Grevener Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Im den beiden Diebstahl-Fällen nimmt sie Hinweise von Zeugen entgegen unter Telefon 02571/928-4455.

