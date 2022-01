Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, zwei Einbrüche in Wohnhäuser

Greven (ots)

An der Sachsenstraße und an der Schweringstraße sind jeweils unbekannte Täter in den vergangenen Tagen in Wohnhäuser eingebrochen. An der Sachsenstraße gelangten Unbekannte in der Zeit zwischen Samstag (15.01.22), 19.00 Uhr, und Sonntag (16.01.22), 06.20 Uhr, in den Garten eines Hauses. Sie hebelten von dort ein Fenster des Hauses auf. Im Haus durchsuchten sie augenscheinlich zahlreiche Räume nach Diebesgut. Anschließend verließen die Einbrecher das Gebäude ersten Erkenntnissen zufolge durch die Terrassentür. Angaben zum Diebesgut liegen nicht vor. Nur wenige hundert Meter entfernt, an der Schweringstraße, verschafften sich Einbrecher durch Aufhebeln eines Fensters gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus. Der Tatzeitraum lässt sich nur grob eingrenzen, da die Geschädigten nicht zuhause waren. Er liegt zwischen Freitag (07.01.22), 11.00 Uhr, und Freitag (14.01.22), 13.10 Uhr. Ob etwas entwendet wurde, kann noch nicht gesagt werden. Bei beiden Einbruchsdelikten sucht die Polizei Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht oder die Hinweise auf den oder die Täter geben können. Zeugenhinweise werden bei der Wache in Greven unter Telefon 02571/928-4455 entgegengenommen.

