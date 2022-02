Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall und Diebstahl

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Unfall in Kreisverkehr

Kurz vor 11:00 Uhr am Mittwoch wollte eine 83-jährige Fahrerin eines VW mit ihrem Fahrzeug in den Kreisverkehr an der Neuen reifensteige bei einem Schulzentrum einfahren. Dabei nahm die Seniorin einem im Kreisverkehr fahrenden Daimler eines 21-Jährigen die Vorfahrt. Es kam zur Kollision der beiden PKW. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2.500 Euro.

Crailsheim: Fahrrad entwendet

Am Dienstag zwischen 04:30 Uhr und 14:30 Uhr wurde ein Fahrrad am ZOB in der Worthingtonstraße entwendet. Das Rad im Wert von mehreren hundert Euro war dort im Bereich der Fahrradständer abgestellt. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Hinweise zum bislang unbekannten Fahrraddieb.

