Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigung - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Omnibus streift PKW

Am Mittwoch gegen 10 Uhr befuhr ein 60-jähriger Omnibus-Lenker die Rötenbergstraße in Richtung Willy-Brandt-Straße. An der Einmündung scherte das Heck des Omnibusses aus und streifte einen auf der Rötenbergstraße fahrenden VW Golf einer 34-Jährigen. Hierbei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 3500 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Glastür beschädigt

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde im Fehrle-Parkhaus am Bahnhofplatz eine Glastür - vermutlich durch einen Fußtritt - beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 600 Euro geschätzt.

Heubach: PKW kollidiert mit LKW-Anhänger

Aus einer Hofeinfahrt wollte am Mittwoch um 06.30 Uhr eine 60-jährige Hyundai-Lenkerin auf die Bargauer Straße ausfahren. Hierbei übersah sie den hinter ihr parkenden LWK und prallte gegen dessen Anhänger. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell