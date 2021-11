Polizei Bielefeld

POL-BI: Zwei Einbrüche in Baustellen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Bethel - In Bethel haben sich Einbrecher gewaltsam Zugang zu zwei Baustellen verschafft. Die unbekannten Täter hinterließen hohen Sachschaden und entkamen mit ihrer Beute.

Am Donnerstagmorgen, 04.11.2021, wurde die Polizei über zwei Einbrüche in Bethel informiert. In einer Baustelle im Bereich Grenzweg und Bethesdaweg brachen die Unbekannten mehrere Türen auf. Sie entwendeten Bau- und Akkuwerkzeuge. Der Tatzeitraum liegt zwischen 18:00 Uhr am Mittwoch und 07:00 Uhr am Donnerstag.

Des Weiteren wurden zwei Baucontainer im Bereich Quellenhofweg und Bauhofweg aufgehebelt, aus denen ebenfalls diverse Maschinen entwendet wurden. Der Tatzeitraum liegt zwischen 16:45 Uhr am Mittwoch und 06:45 Uhr am Donnerstag.

Es ist nicht auszuschließen, dass die unbekannten Täter ein Fahrzeug für den Transport der Beute benutzt haben.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Tatgeschehen bei dem zuständigen Kriminalkommissariat 16 unter 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell