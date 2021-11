Polizei Bielefeld

POL-BI: Bargeld aus Weinhandel gestohlen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Senne - Einbrecher stiegen in der Nacht auf Mittwoch, 03.11.2021, in ein Geschäft an der Badener Straße ein und entwendeten einen Tresor. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwischen 19:05 Uhr und 14:05 Uhr hebelten die unbekannten Täter einen Flügel des Schaufensters auf und gelangten so in das Weingeschäft nahe der Buschkampstraße.

Anschließend durchsuchten sie mehrere Räume und durchwühlten Schränke. Dabei rissen sie einen Tresor mit den Maßen 45cm x 55cm x 40cm von der Wand.

Mit der Beute flüchteten sie über den Einstieg in unbekannte Richtung.

Hinweise zu der Tat nimmt das Kriminalkommissariat 16 unter der 0521-5450 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell