Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle & Brand in Keller

Aalen (ots)

Schorndorf: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Eine 40 Jahre alte Skoda-Fahrerin übersah am Mittwochnachmittag gegen 16:30 Uhr beim Rechtsabbiegen von der Johannesstraße in die Burgstraße einen 31-jährigen Radfahrer und missachtete dessen Vorfahrt. Bei der anschließenden Kollision im Kreuzungsbereich zog sich der Radfahrer leichte Verletzungen zu. Der beim Unfall entstandene Schaden wird auf 3500 Euro geschätzt.

Winnenden: 9000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Rund 9000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall in einem Parkhaus der Rems-Murr-Kliniken am Mittwoch gegen 11:15 Uhr. Eine 44-jährige Audi-Fahrerin übersah beim Ausparken den hinter ihr befindlichen Skoda eines 59 Jahre alten Autofahrers und kollidierte mit diesem.

Schorndorf: Betrunkene Frau verursacht Unfall

Eine 56 Jahre alte Citroen-Fahrerin befuhr am Mittwoch kurz vor 16 Uhr den Kreisverkehr Schorndorfer Straße / Weilerstraße und verließ diesen in Richtung Schorndorf. Dabei kam sie auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit einem entgegenkommenden Citroen eines 45-Jährigen. Der beim Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro. Bei der anschließenden Unfallaufnahme bemerkten die Beamten, dass die Frau offensichtlich betrunken war. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Die 56-Jährige musste neben einer Blutprobe auch ihren Führerschein abgeben.

Rudersberg-Michelau: Brand im Keller

Im Keller eines Einfamilienhauses im Ringweg geriet am Mittwochabend kurz vor 21 Uhr vermutlich aufgrund eines technischen Defektes ein Akkuladegerät in Brand. Im weiteren Verlauf entzündete sich der darunter befindliche Wäschetrockner. Zwei Bewohner wurden auf den Brand aufmerksam und zogen den brennenden Wäschetrockner ins Freie, wo dieser abbrannte. Die beiden Männer wurden mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in eine Klinik eingeliefert. Die Freiwillige Feuerwehr Rudersberg war mit sechs Fahrzeugen und 34 Einsatzkräften im Einsatz und hatte die Lage schnell unter Kontrolle. Der entstandene Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell