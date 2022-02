Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Schlägerei am ZOB - Unfallflucht - Vom Balkon gefallen - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Schlägerei am ZOB

Kurz vor 19 Uhr am Mittwochabend kam es am ZOB in Aalen zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern. Ein 20-Jähriger, der die Schlägerei beobachtet hatte, ging auf die Gruppe zu und wollte schlichten. Als Reaktion hierauf wurde er von einem der Männer sofort mit einem Faustschlag derart ins Gesicht geschlagen, dass er bewusstlos zu Boden ging. Zeugenaussagen zufolge traten die Unbekannten allesamt auf den am Boden liegenden Mann ein. Auch ein weitere 34-jährige Frau, die daraufhin ins Geschehen eingriff, um die Tätlichkeiten zu beenden, wurde durch Schläge gegen das Bein und ins Gesicht verletzt. Beim Eintreffen der Polizei lag der 20-Jährige noch immer ohne Bewusstsein am Boden. Ein 19 Jahre alter Mann, der offenbar an den Schlägen beteiligt war, wurde vor Ort noch angetroffen und durch die Polizei vorläufig festgenommen. Das Polizeirevier Aalen hat Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise auf die weiteren Täter. Einer von ihnen wird wie folgt beschrieben: kräftige Figur, ca. 175 bis 180 cm groß, dunkler Pullover. Zwei weitere Angreifer trugen einen schwarzen Pullover mit Kapuze und einen weißen Pullover, ebenfalls mit Kapuze. Hinweise bitte an Tel.: 07361/5240.

Lauchheim-Hülen: Fahrzeug übersehen

Rückwärts führ ein 56-Jähriger am Mittwochvormittag gegen 11.45 Uhr mit seinem Chevrolet von einem Grundstück auf den Reuteweg ein. Hierbei übersah er den VW Golf eines 41-Jährigen und streifte diesen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 4000 Euro.

Oberkochen: Gegen Lichtmast gefahren

Beim Rangieren beschädigte ein 40-Jähriger am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr mit seinem Lkw im Schwörzweg eine Straßenlaterne, wobei dieser erheblich beschädigt wurde und ein Gesamtschaden von mehreren tausend Euro entstand.

Mögglingen: Von der Fahrbahn abgekommen

Eigenen Angaben zufolge wurde ein 32-Jähriger am Donnerstagmorgen gegen 5.45 Uhr derart von einem entgegenkommenden Fahrzeug geblendet, dass er mit seinem VW in der Lauterstraße nach links von der Fahrbahn abkam und gegen eine Verkehrsinsel fuhr. Hier prallte der Pkw gegen ein Verkehrszeichen, wobei ein Gesamtschaden von mehreren hundert Euro entstand.

Mögglingen: Wildunfall

Auf der Verbindungsstraße zwischen Mögglingen und Böbingen erfasste ein 37-Jähriger am Donnerstagmorgen gegen 5.15 Uhr mit seinem Fahrzeug ein die Fahrbahn querendes Rehkitz, wobei an seinem Pkw ein Schaden von rund 4000 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Unfall verursacht und geflüchtet

Auf rund 8500 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein bislang unbekannter Autofahrer am Mittwochabend verursachte. Kurz vor 19.30 Uhr befuhr eine 31-Jährige mit ihrem VW die Landesstraße 1070 zwischen Lenglingen und Reitprechts. Eigenen Angaben zufolge kam ihr hier ein Fahrzeug entgegen, der deutlich auf ihrer Fahrspur unterwegs war. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich die 31-Jährige nach rechts aus, fuhr zunächst in den Grünstreifen und prallte dann mit dem Fahrzeug beim Gegenlenken gegen ein Verkehrszeichen. Das Verursacherfahrzeug fuhr ohne anzuhalten davon. Die 31-Jährige konnte den Fahrer oder die Fahrerin nicht beschreiben, geht jedoch davon aus, dass es sich bei dem Fahrzeug um eine ältere silberfarbene Mercedes A-Klasse handelt. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Glück im Unglück

Offenbar nur leichte Verletzungen zog sich ein 37-Jähriger am Mittwochabend gegen 19 Uhr beim Sturz aus seiner Wohnung zu. Der Mann verlor aufgrund seiner Alkoholisierung das Gleichgewicht und stürzte über ein Geländer rund 3 Meter in die Tiefe. Der 37-Jährige wurde vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell