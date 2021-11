Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall in Butjadingen

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 15. November 2021, ereignete sich gegen 17:45 Uhr ein Verkehrsunfall an der Eckwarder Straße in Butjadingen, Eckwarden.

Ein 26-Jähriger aus Butjadingen befuhr mit seinem Mercedes die Eckwarder Straße aus Eckwarden kommend in Richtung Roddens. Dabei kam der Pkw-Fahrer, vermutlich bei einem Ausweichmanöver aufgrund eines auf der Fahrbahn befindlichen Tieres, nach rechts von der Fahrbahn ab und endete in einem Straßengraben. Der Pkw-Fahrer blieb bei dem Verkehrsunfall unverletzt.

An dem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Ein Abschleppunternehmen musste den Mercedes aus dem Graben bergen.

