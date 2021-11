Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall in Wildeshausen +++ Eine Person leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 15. November 2021, wurde eine Person bei einem Verkehrsunfall an der Ahlhorner Straße in Wildeshausen leicht verletzt.

Gegen 16:30 Uhr befuhr ein 24-jähriger Pkw-Fahrer aus Wildeshausen die Dr.-Dürr-Straße und beabsichtigte nach links auf die Ahlhorner Straße abzubiegen. Dabei übersah er einen 14-jährigen Fahrradfahrer, ebenfalls aus Wildeshausen, welcher den dortigen Radweg auf der falschen Straßenseite befuhr.

Der 14-Jährige wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Rettungskräfte brachten den Jugendlichen vorsorglich in ein Krankenhaus.

Die an den Fahrzeugen entstandenen Sachschäden sind derzeit nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell