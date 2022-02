Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche - Exhibitionist - Unfall

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Backnang: Wohnungseinbrüche

In der Straße im Bühl wurde am Mittwochabend in zwei benachbarte Wohnhäuser eingebrochen. Bei einem Gebäude nutzte der Einbrecher die Abwesenheit der Bewohner aus, um unbemerkt ein Küchenfenster aufzubrechen und einzusteigen. Bei einem benachbarten Gebäude scheiterten die Einbrecher eine auf der Gebäuderückseite befindliche Tür aufzuhebeln, woraufhin sie gewaltsam über ein aufgebrochenes Fenster einstiegen. Dort wurde ein Eindringling gegen 19.20 Uhr von den Bewohnern und deren Hund überrascht, die dort im Wohnzimmer Fernseher schauten. Danach flüchtete die Person. Ob die Einbrecher Beute erzielten, ist noch unklar. Die Polizei Backnang bittet nun um weitere sachdienliche Hinweise zum Vorfall. Insbesondere von Bedeutung wäre, ob am Tatabend verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe aufgefallen sind. Hinweise werden von der Polizei unter Tel. 07191/9090 entgegengenommen.

Fellbach: Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Ein 21-jähriger Golf-Fahrer befuhr am Mittwochabend gegen 19 Uhr die Siemensstraße, und fuhr vor der Einmündung Höhenstraße infolge Unachtsamkeit einem Pkw Chevrolet hinten auf. Dieses Auto wurde noch auf ein davorstehenden Pkw Volvo aufgeschoben. Bei dem Unfall wurden die beiden Insassen im Pkw Chevrolet leicht verletzt. Die Schäden an den Autos belaufen sich auf ca. 7500 Euro.

Fellbach: Exhibitionist belästigte zwei Fußgängerinnen

Zwei 72-jährige Frauen wurden am Mittwochnachmittag von einem Exhibitionisten im Gewann Brühl belästigt. Sie Damen liefen gegen 16 Uhr auf einer Parallelstraße zur Stettener Straße in Richtung Rommelshausen, als ihnen ein vorausgehender Mann auffiel, der an seiner Hose manipulierte. Nach einer Weile ging der Mann vom Weg ab, versteckte sich kurz hinter einer Hecke und kam den Frauen mit geöffneter Hose und entblößtem Geschlechtsteil entgegen. Der unbekannte Mann flüchtete nach dem Vorfall in Richtung Rommelshauser Straße, vermutlich in Richtung eines dortigen Reitstalls. Es liegt folgende Personenbeschreibung von dem Tatverdächtigen vor: Der Mann war ca. 1,65 cm, untersetzt, schwarze längere Haare und trug eine dunkle Hose, schwarze Jacke, beigen Pulli sowie einen dunklen Rucksack. Sachdienliche Hinweise auf die unbekannte Person nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell