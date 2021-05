Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Wieblingen: Unfall zwischen Pedelec und Auto - eine leicht verletzte Person

Heidelberg-Wieblingen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwoch gegen 15 Uhr in der Mannheimer Straße an der Zufahrt zu einem Parkplatz. Eine 21-Jährige Mercedes-Fahrerin übersah eine vorfahrtsberechtigte 53-Jährige Pedelec-Fahrerin und kollidierte mit dieser. Die 53-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beträgt rund 700 EUR.

