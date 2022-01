Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Auto - Zeugen gesucht

Hagen-Altenhagen (ots)

Am Donnerstag (13.01.2022) gegen 8 Uhr wurde der Polizei ein Einbruch in ein Auto in der Blumenstraße gemeldet. Vor Ort sahen die Beamten, dass bei dem Skoda eines 25-Jährigen das Fenster der hinteren rechten Tür eingeschlagen war. Im Innenraum des Autos befanden sich diverse durchwühlte Taschen, Koffer und Tüten. Zudem lag eine weitere Tüte mit diversen leeren PET- und Glasflaschen vor dem Fahrzeug. Angaben zu möglichem Diebesgut konnten noch nicht gemacht werden. Hinweise auf Täter liegen ebenfalls nicht vor. Die Polizei Hagen bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 bei der Polizei Hagen zu melden. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell