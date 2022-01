Polizei Hagen

POL-HA: Polizei sieht Hanfmühle im Handschuhfach

Hagen-Mitte (ots)

Ohne Führerschein und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geriet ein 39-Jähriger Donnerstag (13.01.2022) kurz nach Mitternacht in der Rathausstraße in eine Verkehrskontrolle der Polizei. Der Hagener war mit einem VW unterwegs und suchte während der Kontrolle im Handschuhfach nach den Fahrzeugdokumenten. Dabei sahen die Beamten eine Hanfmühle. Der Mann hatte zudem glasige Augen sowie gerötete Bindehäute. Einen Führerschein konnte er den Polizisten jedoch nicht aushändigen - er zeigte den Beamten lediglich ein Foto von einem Führerschein, der ihm nach eigenen Angaben geklaut worden sei. Ob dieser echt ist, konnte so nicht festgestellt werden. Ein Drogenvortest zeigte zudem an, dass der 39-Jährige THC und Kokain konsumiert hatte. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben. Er erhielt zudem eine Anzeige. (arn)

