Polizei Hagen

POL-HA: Feuer am Märkischen Ring - Brandstiftung nicht ausgeschlossen

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Montag (13.12.2021) rückten Feuerwehr und Polizei zu einem gemeinsamen Einsatz am Märkischen Ring aus. Flammen schlugen dort aus einem Haus und Qualm quoll hervor. Der Feuerwehr gelang es, den Brand zu löschen. Verletzt wurde niemand. Es entstand jedoch hoher Sachschaden. Der Hausflur war stark verrußt und Putz fiel von der Decke. Ursache des Feuers war nach ersten Ermittlungen ein im Eingangsbereich stehender Kinderwagen, der aus ungeklärter Ursache in Brand geriet. Die Ermittler schließen eine vorsätzliche Tat nicht aus und suchen nach Zeugen. Hinweise werden unter 02331 986 2066 entgegen genommen. (hir)

