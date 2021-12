Polizei Hagen

POL-HA: Ladendiebstahl mit Taschenmesser und Drogen in den Socken

Hagen-Boele (ots)

In einem Lebensmittelgeschäft in der Freiligrathstraße versuchten zwei Männer am Montagnachmittag (13.12.2021) mehrere Packungen Zigaretten sowie drei Dosen Energy Drinks zu entwenden. Gegen 16.15 Uhr waren die beiden Ladendiebe einem Detektiv aufgefallen, der sie nach dem Passieren des Kassenbereichs ansprach und aufhielt. Einer der Männer, ein 29-Jähriger, führte bei der Tat ein Taschenmesser mit sich. Die hinzugerufene Polizei konnte zudem ein Druckverschlusstütchen mit einer geringen Menge Cannabis in seinen Socken finden. Der 29-Jährige erhielt eine Anzeige wegen schweren Ladendiebstahls sowie eine Anzeige bezüglich der aufgefundenen Betäubungsmittel. Der zweite Ladendieb, ein 31-Jähriger, wurde ebenfalls angezeigt. Die Ware im Wert von knapp 250 Euro verblieb im Supermarkt. (arn)

