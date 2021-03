Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth - LKW übersehen - ein Leichtverletzter

Wörth am Rhein (ots)

Wörth; Am 09.03.2021 befuhr um 17:50 Uhr ein Verkehrsteilnehmer mit seinem PKW die K 19 von Hagenbach kommend in Richtung Langenberg. An der Kreuzung zur B9 missachtet der Fahrer die Vorfahrt eines von links kommenden Sattelzugs. Durch den seitlichen Zusammenstoß wird der 51-jährige PKW Fahrer leicht verletzt. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 25.000EUR

