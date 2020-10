Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1432) Tatverdächtiger von Münzautomaten- und Pkw-Aufbruch ermittelt

Nürnberg (ots)

Nach intensiven Ermittlungen hat die Kriminalpolizei nun einen dringend Tatverdächtigen für einen Pkw-Aufbruch und einen Münzautomatenaufbruch in einem Waschkeller im Nürnberger Stadtgebiet ermitteln können. Dabei handelt es sich um einen 27-jährigen Mann.

Im Januar 2020 hat ein bislang Unbekannter die Fensterscheibe eines in der Gleißbühlstraße geparkten Pkw eingeschlagen und daraus eine Geldbörse samt Inhalt entwendet. Ebenso hat sich zwischen Ende Dezember 2019 und Januar 2020 ein bislang Unbekannter gewaltsam Zutritt zu einem Waschkeller in der Lorenzer Straße verschafft. Er brach dort einen Münzautomaten auf und entwendete eine geringe Summe Bargeld. In einem anderen ebenso in diesem Keller befindlichen Kellerabteil fanden die Beamten Gegenstände, welche offensichtlich aus dem eingangs erwähnten Pkw-Aufbruch stammten.

An beiden Örtlichkeiten sicherte der Kriminaldauerdienst Spuren, welche im Zuge der Ermittlungen abgeglichen wurden. Durch einen Treffer in der Datenbank konnte ein 27-Jähriger als dringend Tatverdächtiger ermittelt werden.

Der junge Mann muss sich nun in zwei entsprechenden Ermittlungsverfahren für die Taten verantworten.

Ann-Kathrin Lehnert/n

