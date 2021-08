Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Autofahrer unter Drogeneinfluss auf der A6 bei Grünstadt gestoppt.

Grünstadt (ots)

Am Samstagmorgen fiel einer Streife der Autobahnpolizei Ruchheim auf der A6 bei Grünstadt ein älterer Pkw auf. Die Insassen waren auf dem Weg zu einem Softair-Event in Frankreich. Entsprechend befanden sich mehrere legale Softairwaffen im Fahrzeug, welche aber den Vorschriften entsprechend transportiert wurden. Bei der allgemeinen Verkehrskontrolle zeigte der Fahrer, ein 25jähriger Mann aus dem Landkreis Bad Dürkheim, jedoch drogentypische Auffälligkeiten. Zudem gab der Fahrer nach der Belehrung selbst an, dass er erst vor kurzen einen Joint geraucht habe.

Beim Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde ihm die Weiterfahrt mit dem Pkw untersagt. Ihn erwartet nun ein Bußgeldverfahren wegen des Fahrens unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell