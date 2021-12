Polizei Hagen

POL-HA: Maus ausgewichen und gegen Baum geprallt

Hagen-Haspe (ots)

Gegen 11.30 Uhr verlor eine 19-Jährige am Montag (13.12.2021) auf der Tückingstraße die Kontrolle über ihren Opel. Die Ennepetalerin war im Kurvenbereich in Richtung Vorhalle nach rechts von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die Frau verletzte sich leicht bei dem Zusammenstoß. Eine Rettungswagenbesatzung brachte sie zur Behandlung in ein Krankenhaus. Bei der Unfallaufnahme schilderte die 19-Jährige der Polizei, dass sie einer Maus ausweichen wollte, die über die Fahrbahn gelaufen war. An dem Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Der Opel war so stark beschädigt, dass ein Abschleppunternehmen benachrichtigt wurde. (arn)

