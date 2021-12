Polizei Hagen

POL-HA: Schild an Hagener Synagoge mit Edding bemalt

Hagen-Mitte (ots)

Bei der regelmäßigen Bestreifung der Synagoge in der Potthofstraße stellten Polizeibeamte am Freitag (10.12.2021) um 0.20 Uhr eine Sachbeschädigung fest. An einem Schild wurden mit einem schwarzen Edding Schmierereien aufgebracht. Die Polizei Hagen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell