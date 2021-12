Polizei Hagen

POL-HA: Frau bei häuslicher Gewalt leicht verletzt

Hagen-Boele (ots)

Am Samstag (11.12.2021) mündete ein Streit zwischen einem Paar in Boele in eine häusliche Gewalt. Am Abend hatte ein 58-Jähriger seiner Lebensgefährtin mit der flachen Hand in das Gesicht geschlagen. Der Mann beleidigte die Hagenerin zudem, packte sie grob an den Armen und schubste sie. Bei einem daraus resultierenden Sturz verletzte sich die Frau leicht am Kopf. Sie zeigte den Zwischenfall bei der Polizei an und wollte bei Bedarf eigenständig einen Arzt aufsuchen. Der 58-Jährige konnte durch die Beamten nicht mehr angetroffen werden. Er erhielt eine Strafanzeige sowie ein mehrtägiges Rückkehrverbot. (arn)

