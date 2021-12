Polizei Hagen

POL-HA: Täter nach Körperverletzung in Schule ermittelt

Hagen-Mitte (ots)

In einer Pressemeldung vom 18. November berichtete die Polizei Hagen von einer gefährlichen Körperverletzung, die sich in einer Schule in der Goldbergstraße zugetragen hat (zur alten Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/5076965). Die Polizei Hagen konnte die beiden Tatverdächtigen eritteln, die einen 17-Jährigen in einem Klassenzimmer angegriffen haben. Es handelt sich um zwei 17-jährige Hagener. Die Hintergründe zum Streit zwischen den Jugendlichen, der bereits am Vortag begann, sind weiterhin unklar. Die beiden 17-Jährigen erhielten eine Strafanzeige. (arn)

