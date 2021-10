Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: 36-Jähriger wegen des Verdachts der Erregung öffentlichen Ärgernisses, der sexuellen Belästigung und exhibitionistischer Handlungen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg in Untersuchungshaft

Heidelberg: (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde Haftbefehl gegen einen 36-jährigen Mann erlassen. Er steht im dringenden Verdacht, im Zeitraum vom 13.10. bis zum 18.10.2021 im Stadtgebiet Heidelberg, insbesondere in öffentlichen Straßenbahnen, mindestens sechs Sexualdelikte zum Nachteil mehrerer Frauen begangen zu haben.

Der Tatverdächtige soll sich wiederholt in der Öffentlichkeit entblößt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben. Auch soll er mehrere weibliche Personen durch Berühren in sexuell bestimmter Weise belästigt haben.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg konnte den 36-Jährigen am Montag, den 18.10.2021, auf frischer Tat festnehmen. Am Dienstag wurde der Beschuldigte der Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Heidelberg vorgeführt. Diese erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg Haftbefehl. Anschließend wurde der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, auch zu möglichen weiteren Taten des Beschuldigten, dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell