Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Bauchtasche in Café gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwochmittag (06.10.2021), zwischen 12:00 Uhr und 13:00 Uhr, wurde eine Bauchtasche in einem Café in der Bgm.-Kutterer-Straße gestohlen. Ein 19-jähriger ließ die schwarze Nike-Bauchtasche unbeaufsichtigt in dem Café liegen, als diese gestohlen wurde.

Die Polizei rät: Lassen Sie Ihre Wertsachen nie unbeaufsichtigt! Weitere Tipps erhalten Sie unter www.polizei-beratung.de . Wir möchten, dass sie sicher Leben - Ihre Polizei

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

