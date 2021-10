Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall mit unklarem Hergang - Wer kann Hinweise geben?

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwochmittag (06.10.2021), gegen 11:50 Uhr, soll es auf dem Altstadtplatz in Oggersheim zu einem Unfall zwischen einem schwarzen BMW und einem dunkelblauen Opel gekommen sein. Ein Zeuge oder eine Zeugin habe den Unfall beobachtet und einen Zettel am dunkelblauen Opel hinterlassen. Darüber hinaus soll es zu einem weiteren Unfall auf dem Altstadtplatz zwischen dem schwarzen BMW und einem dunkelblauem Mercedes gekommen sein.

Da die Angaben der Beteiligten sich widersprechen, bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung.

Personen die einen Unfall beobachtet haben, insbesondere die Person die den Zettel hinterlassen hat, wird gebeten sich bei der Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de zu melden.

