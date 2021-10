Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Diebstahl aus Lkw

Ludwigshafen (ots)

In der Zeit vom 03.10., 19:00 Uhr bis zum 06.10.2021, 07:30 Uhr brachen Unbekannte in Lkw in der Gustav-Stresemann-Straße ein und stahlen Werkzeug im Wert von ca. 1000,- Euro.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise zu den/dem Täter geben?

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell