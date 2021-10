Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heddesheim, Rhein-Neckar-Kreis: 46-Jähriger missachtet Vorfahrt und verursacht Unfall

Heddesheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr befuhr ein 46-Jähriger mit seinem Ford die Straße "verlängerte Kirchbaumstraße" in Richtung Mannheimer Straße, als er im dortigen Einmündungsbereich die Vorfahrt eines von rechts kommenden LKW-Fahrers missachtete. Beide Fahrzeugführer blieben glücklicherweise unverletzt. An dem Ford entstand Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro, während an dem LKW des 53-Jährigen keine Beschädigungen festzustellen waren.

Das Polizeirevier Ladenburg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

