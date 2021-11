Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Verkehrsunfall lässt Ladendiebe auffliegen - 3 Festnahmen + Demolierte Autos in Tiefgaragen + Schule beschmiert (Graffiti) + Folgenträchtiger Wildunfall + Unfallfluchten

Marburg-Biedenkopf (ots)

Wetter/Biedenkopf - Verkehrsunfall lässt Ladendiebe auffliegen - 3 Festnahmen

Nach einem Verkehrsunfall nahm die Polizei drei Männer im Alter von 21, 29 und 34 Jahren vorläufig fest und stellte zwei Plastiktüten voll mit Tabakwaren sicher. Die Männer stehen unter dem Verdacht des gemeinschaftlichen Ladendiebstahls. Sie waren aufgefallen, weil sie vor dem Eintreffen der Polizei zu Unfallaufnahme die mutmaßliche Beute aus dem Auto schafften und versteckten.

Der Unfall ereignete sich am Donnerstag, 04. November, um 19.50 Uhr, auf der Engelbacher Straße. Der 34 Jahre alte Fahrer eines roten Ford versuchte, an einem vorausfahrenden grauen Seat vorbeizufahren, als dieser ein Abbiegemanöver eingeleitet hatte. Durch die Kollision entstand an beiden Fahrzeugen ein eher geringer Schaden. Alle drei Insassen des Ford und die 35 Jahre alte Fahrerin des Seat blieben unverletzt. Aufgrund entsprechender Zeugenaussagen suchte die Polizei die vor der Unfallaufnahme aus dem Auto herausgeholten zwei Einkaufstaschen und fand sie zwischen zwei Häusern. Die Tüten waren voll mit Zigarettenschachtel. Einen Kaufbeleg konnten niemand vorweisen. Quasi zeitgleich erfuhr die Streife von einem versuchten Diebstahl von Tabakwaren in einem Lebensmittelmarkt in Biedenkopf. Eine aufmerksame Mitarbeiterin dort hatte das Öffnen der Aufbewahrungsboxen bemerkt, den handelnden Mann dann angesprochen und so von einer weiteren Tatausführung abgehalten. Dem Mann gelang dann allerdings die Flucht. Mit ihm verließen zwei weitere Männer fluchtartig das Geschäft. Die Personenbeschreibung traf dann auf die drei Insassen des unfallbeteiligten Fords zu, was letztendlich zur Festnahme führte. Die Ermittlungen gegen die nicht in Deutschland wohnenden Männer dauern an.

Marburg - Demolierte Autos in Tiefgaragen

In verschiedenen Tiefgaragen entstanden an mindestens vier Autos Schäden von jeweils mehreren Tausend Euro. Wie der oder die Täter in die Tiefgaragen gelangten steht derzeit nicht fest. In zwei Fällen liegt die Tatzeit sicher in der Nacht zum Donnerstag, 04. November. Betroffen waren ein schwarzer Opel Insignia und ein weißer Audi Q5 in der Tiefgarage eines Hotels im Pilgrimstein. Ein weißer Audi Q 5 stand zur Tatzeit zwischen Dienstag, 02. und Donnerstag, 04. November in der Tiefgarage des Anwesens Biegenstraße 12. Ein weiterer hoher Schaden entstand an einem schwarzen BMW der 7er Reihe. Die Tatzeit war allerdings zwischen Montag, 04. Oktober und Mittwoch, 03. November. Tatort war in diesem Fall die Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Straße Am Richtsberg. Die Autos wiesen Kratzer und eingeschlagene oder eingetretene Dellen an diversen Fahrzeugteilen wie Türen, Kotflügel, Motorhaube und Dach aus. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Neustadt - Schule beschmiert (Graffiti)

Am Montag, 01. November, kam es an der Martin-von-Tours-Schule in der Querallee zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti. Jemand hatte vermutlich mit einer Spraydose eine Buchstabenfolge auf die Rückseite der Turnhalle gesprüht. Unter Verdacht steht eine Gruppe von zuvor auf dem Schulgelände angetroffener Jugendlicher. Die Ermittlungen dauern an. Der Schaden beträgt mindestens 1000 Euro. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0 oder den Schutzmann vor Ort in Neustadt, Tel. 06692 8936.

Kirchhain - Unfall: 1 Verletzter - 4 beteiligte Autos - Wildschwein tot - Vollsperrung B 62

Am Donnerstag, 04. November, gegen 21.45 Uhr, kam es auf der B 62 bei Niederwald durch ein kreuzendes Wildschwein zu einem Verkehrsunfall. Die Bilanz: Ein verletzter Autofahrer und vier beteiligte Autos mit einem Gesamtschaden in fünfstelliger Höhe, ein totes Wildschwein und eine etwa 80 Minuten dauernde Vollsperrung der Bundesstraße 62 zwischen Cölbe/Bürgeln und Kirchhain Ost. Durch das kreuzende Tier leitete ein 41 Jahre alter Autofahrer mit seinem VW Touran eine Vollbremsung ein, konnte aber eine Berührung nicht mehr gänzlich verhindern. Das Wildschwein kollidierte danach mit dem auf dem anderen Fahrstreifen fahrenden VW Golf, an dessen Steuer ein 25 Jahre junger Mann saß. Von dem Auto schleuderte das Tier dann in den Gegenverkehr und dort gegen einen weißen VW Polo. Nach der Erstversorgung transportierte ein Rettungswagen den 34 Jahre alten Polo-Fahrer zur Untersuchung seiner augenscheinlich leichteren Verletzungen ins Krankenhaus. Ein viertes Fahrzeug fuhr noch über die verteilten Trümmer. Der Schaden an diesem Auto steht noch nicht fest. Der Golf und der Polo mussten abgeschleppt werden. Die Bundesstraße war von 21.50 bis 23.10 Uhr voll gesperrt.

Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Breidenstein - Verkehrsschild umgefahren

Zwischen Montag, 01. und Mittwoch, 03. November fuhr jemand im Hammerweg gegen das dortige "Zone 30 - Verkehrsschild". Der Verursacher kümmerte sich bislang nicht um die Regulierung des Schadens in Höhe von 250 Euro. Bislang ergaben sich keine Hinweise zum verursachenden Fahrzeug und/oder zu dessen Fahrer. Wer kann zu dieser Verkehrsunfallflucht sachdienliche Hinweise geben? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Biedenkopf/Wallau - Kaufland oder Edeka? Unfallort nicht genau bekannt!

Der Schaden am schwarzer Opel Antara ist hinten links am Radlauf und beläuft sich auf mindestens 1000 Euro. Entstanden ist dieser unfallbedingte Schaden am Mittwoch, 03. November, zwischen 13 und 15 Uhr. Allerdings steht der Tatort der Verkehrsunfallflucht nicht fest. Das Auto stand zur fraglichen Zeit auf den Parkplätzen von Kaufland in Biedenkopf und vom Edeka-Markt in Wallau. Wer hat dort ein Fahrmanöver beobachtet, bei dem es zur Kollision mit dem schwarzen Opel Antara gekommen sein könnte? Wer kann Hinweise zum mutmaßlich verursachenden Fahrzeug geben? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Schweinsberg - Unfallflucht in der Sackgasse hinter der Grundschule

Die Polizei Stadtallendorf sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Donnerstag, 04. November, zwischen 07.40 und 15.20 Uhr, in der Sackgasse hinter der Grundschule, in der Straße Am Wall, ereignete. Durch ein unbekanntes Fahrmanöver entstand an einem am Fahrbahnrand abgestellten roten Ford Fiesta ein Schaden. Weder fand die Fahrerin eine Nachricht am Auto, noch hatte der Verursacher in der nahen Schule nachgefragt oder die Polizei informiert. Wer hat den Unfall gesehen? Wer hat das typische Unfallgeräusch gehört und in diesem Zusammenhang ein Fahrzeug in der Straße Am Wall gesehen? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell