Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Auseinandersetzung vor dem Krankenhaus + Reifen platt + Geldbörse in der Mittelkonsole + Blumenkübel gestohlen + Steinwürfe gegen Sakristei + Autofahrt unter Drogeneinfluss

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg - Auseinandersetzung vor dem Krankenhaus

Die Polizei ermittelt nach einer Auseinandersetzung vor dem Eingang Ost des Uni-Klinikums Marburg. Bei dem Geschehen am Mittwoch, 13. Oktober, um kurz vor 18 Uhr, erlitt ein 40 Jahre alter Mann des Sicherheitsdienstes leichte Verletzungen. Er hatte einem Paar mit einem ca. 2 bis 3 Jahre alten Kind die derzeit gültigen Regularien beim Betreten des Krankenhauses erläutert, woraufhin der Mann sofort herumschrie und sich weiterhin aggressiv verhielt. Schließlich setzte er das zuvor auf den Schultern getragene Kind ab, stürzte sich unvermittelt auf den Sicherheitsbediensteten und rang ihn zu Boden. Nach kurzer Zeit verließen der Mann die Frau mit dem Kind den Ort. Der Mann war ca. 35 - 40 Jahre alt, etwa 1,90 Meter groß, und von kräftige Statur. Er hatte braun / graue kurze Haare, sprach Deutsch und trug typische Zimmermannskleidung, also eine schwarze Cordhose und eine beigefarbene Zimmermannsweste. Das 2-3 Jahre alte schlanke Kind mit kurzen blonden Haaren hatte eine blaue Jacke und Jeans an und an Zeigefinger und Mittelfinger der rechten Hand jeweils ein Pflaster. Die zwischen 30 und 40 Jahre alte, etwa 1,75 Meter große und schlanke Frau fiel durch ihre langen schwarzen Dreadlocks mit mindestens 2 blonden Strähnen auf. Sie trug einen sehr langen schwarzen Mantel. Hinweise, die zur Identifizierung dieser beschriebenen Personen beitragen könnten, bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Stadtallendorf - Reifen platt

Die Sachbeschädigung an dem grauen Opel Corsa passierte von Montag auf Dienstag, 02. November, zwischen Mitternacht und 10.30 Uhr. Der Opel parkte in dieser Zeit vor dem Anwesen Dresdener Straße 35. Die Besitzerin geht davon aus, dass jemand den rechten Hinterreifen mutwillig plattgestochen hat. Wer hat entsprechende Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Marburg - Geldbörse in der Mittelkonsole

Zwischen 18.30 Uhr am Montag und 12 Uhr am Mittwoch, 03. November, schlug ein Dieb eine Seitenscheibe eines weißen Daimler GLC ein. Er stahl aus der Mittelkonsole eine Geldbörse mit nur wenig Bargeld aber etlichen Debitkarten und Ausweisen. Der Täter nahm zusätzlich die im Auto liegende Kleidung, einen Pullover und eine Jacke mit. Der Daimler parkte zur Tatzeit im Parkhaus Lahncenter in der Biegenstraße. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Kirchhain - Blumenkübel gestohlen

In der Nacht zum Mittwoch, 03. November, verschwand vom Vorhof eines Einfamilienhauses in der Brießelstraße ein erdfarbener ca. 120 x 30 x 20 Zentimeter großer Blumenkübel im Wert von mindestens 110 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06428 9305 0.

Gladenbach - Steinwürfe beschädigten Fenster der Sakristei

Nach ersten Informationen sollen Kinder oder Jugendliche mit Steinen die äußere Scheibe eines doppelt verglasten Fensters der Sakristei der katholischen Kirchengemeinde in der Burgstraße beschädigt haben. Wer hat zur Tatzeit der Sachbeschädigung am Mittwoch, 03.November, gegen 13.30 Uhr in der Burgstraße bzw. rund um das Pfarrhaus entsprechende Beobachtungen gemacht und wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Gladenbach, Tel. 06462/9168130.

Marburg - Autofahrt unter Drogeneinfluss

Ein bereits als Konsument von Betäubungsmitteln polizeibekannter 23 Jahre alter Mann saß am Mittwoch, 03. November, am Steuer eines Autos. Die Polizei stoppte den Mann um 11.15 Uhr und veranlasste eine Blutprobe, nachdem der Mann den Test ablehnte, es sich jedoch eindeutige Hinweise auf einen vorangegangenen Konsum von Betäubungsmitteln ergaben.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell