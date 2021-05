Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (714) Mann vermutlich mit Flasche verletzt - Tatverdächtige ermittelt

Nürnberg (ots)

Wie mit Meldung 1134 vom 16.08.2020 berichtet, war am selben Tag in den frühen Morgenstunden ein 26-Jähriger in einem Lokal in der Engelhardsgasse mit einer abgebrochenen Flasche schwer verletzt worden. Drei Tatverdächtige konnten ermittelt werden.

Der 26-Jährige war damals gegen 03:15 Uhr zusammen mit Bekannten in dem Lokal, als sich zunächst eine verbale Streitigkeit mit einer anderen Personengruppe entwickelte. Zeugenangaben zufolge soll der 26-Jährige im Verlauf der Streitigkeit von einem bislang Unbekannten aus der Gruppe mit einer abgebrochenen Flasche verletzt worden sein. Der junge Mann wurde mit einer tiefen Wunde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert. Eine mögliche Lebensgefahr konnte vom Notarzt nicht ausgeschlossen werden.

Nach intensiven Nachforschungen von Beamten des zuständigen Fachkommissariats der Nürnberger Kripo konnten drei Tatverdächtige ermittelt werden, die derzeit bereits in Untersuchungshaft sitzen.

Rainer Seebauer/n

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell