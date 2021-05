Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (713) Falsche Polizeibeamte erbeuten hohen Geldbetrag - Zeugenaufruf

Erlangen (ots)

Am Dienstagnachmittag (18.05.2021) wurde ein älterer Mann aus Erlangen Opfer von falschen Polizeibeamten. Der am Telefon unter Druck gesetzte Rentner händigte einen 5-stelligen Geldbetrag aus. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen der Geldabholung.

Regelmäßig warnt das Polizeipräsidium Mittelfranken vor Betrügern, die sich am Telefon als Betrüger ausgeben. Trotzdem hatte ein Senior aus Erlangen noch nichts von der Betrugsmasche gehört. So glaubte er einem unerwarteten Anrufer, der sich gegen 14:00 Uhr als Kriminalbeamter ausgab.

Geschickt tischte der Kriminelle seine Lügengeschichte auf: Ob der Senior schon von dem Überfall in Tennenlohe gehört hätte, bei dem 2 der 4 Tatverdächtige durch die Polizei festgenommen wurden. Die Festgenommenen hätten der Polizei das Ziel für den nächsten Überfall genannt. Hierzu hätte sich die Bande gerade den angerufenen Geschädigten ausgesucht. Um das Gesagte glaubhafter wirken zu lassen, rief noch ein Mittäter der Betrügerbande bei dem Senioren an und gab sich als angeblicher Staatsanwalt aus. Um die zwei geflüchteten Einbrecher festnehmen zu können, müsse der Senior mithelfen eine Falle zu stellen. Der vorgetäuschte Amtsträger setzte ihn dabei unter Druck: Wenn er nicht kooperiere, dann würde ihm der Staat auch nichts ersetzen, wenn er zu Schaden käme.

Derart bearbeitet willigte der Senior schließlich ein, dass er einem Mitarbeiter der angeblichen Polizeibeamten einen hohen Geldbetrag aushändigen würde. Tatsächlich kam gegen 15:30 Uhr der angekündigte Geldbote zum Geschädigten. Diesem händigte er einen fünfstelligen Geldbetrag in einem Pappkarton aus.

Doch dies reichte den Betrügern nicht. Sie schickten den Senioren zu seiner Bank, um dort einen weiteren Betrag abheben zu lassen. Da die Bank geschlossen war, rief der Rentner den Notruf der echten Polizei, um weitere Anweisungen zu erfragen. Erst dadurch erfuhr der Mann, dass er Opfer eines Betrugs geworden war.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen in der Sache übernommen. Gesucht werden Zeugen, die am Dienstagnachmittag eine verdächtige Person im Schleifweg in Erlangen-Tennenlohe bemerkt haben.

Der Geldabholer kann folgendermaßen beschrieben werden:

- Ca. 30 Jahre alt - Ca. 170 cm groß - Schlanke Statur - Ggf. Osteuropäer - Sprach mit ausländischem Akzent

Ein Augenmerk liegt auf einem Mann, der möglicherweise ohne ersichtlichen Grund eine längere Zeit auf etwas gewartet und dabei ständig telefoniert hat. Wem ist möglicherweise ein Fahrzeug mit auswärtigen Kennzeichen aufgefallen? Wem ist ein Mann aufgefallen, der einen Pappkarton trug?

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich mit dem Kriminaldauerdienst (KDD) Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911/2112-3333 in Verbindung zu setzen.

Stefan Bauer/n

