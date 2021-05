Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (712) 9-jähriges Mädchen im U-Bahnverteiler verletzt - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots)

Am Montagmorgen (17.05.2021) stürzte am Abgang zum Bahnsteig der Nürnberger U-Bahn eine Mutter auf ihr 9-jähriges Kind. Das Mädchen wurde dabei verletzt. Da nicht auszuschließen ist, dass sie geschubst wurde, sucht die Polizei nun Zeugen.

Die 42-jährige Frau war kurz nach 09:00 Uhr mit ihrem Kind auf dem Weg zur U-Bahn an der Haltestelle Plärrer. Nach eigenen Angaben wäre sie am Abgang zum Bahnsteig von einer bislang unbekannten Frau absichtlich angerempelt und geschubst worden. Die 42-jährige Mutter stürzte dadurch auf ihr 9-jähriges Kind. Anschließend flüchtete die unbekannte Frau zu Fuß. Das Mädchen verletzte sich am Kopf und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Die Mutter kann die bislang unbekannte Frau wie folgt beschreiben:

ca. 30 Jahre alt, etwa 165 cm groß, von kräftiger Statur, schulterlange glatte Haare. Sie trug eine olivgrüne, hüftlange Jacke, eine schwarze Hose und eine grüne Strickmütze. Die Unbekannte verhielt sich nach Aussage der Mutter auffällig, da sie mit den Händen herumfuchtelte und Selbstgespräche führte.

Die Kriminalpolizei sicherte die Videoaufzeichnung zum Tatzeitpunkt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur unbekannten Person geben können oder den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte unter 0911/2112 6115 zu melden.

Janine Mendel /n

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell