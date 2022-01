Polizei Hagen

POL-HA: Frau in Bus von Randalierer beleidigt

Hagen-Wehringhausen (ots)

Während einer Busfahrt wurde eine Hagenerin am Mittwochmorgen (12.01.2022) von einem Mann beschimpft und bedroht. Der 57-Jährige reagierte äußerst ungehalten auf eine Verspätung des Verkehrsmittels und begann zu randalieren. Er pöbelte gegen 9.30 Uhr zunächst andere Fahrgäste an und stieß dann auf die gleichaltrige Frau. Als diese sagte, der Mann solle sie in Ruhe lassen, beleidigte er sie und drohte damit, sie zu schlagen. Er ballte zudem die Hand zur Faust. Der Fahrer des Busses hielt schließlich an der Bushaltestelle "Feuerwache" in der Lange Straße an, nachdem er die Polizei verständigte. Als der Randalierer bemerkte, dass die Beamten eintrafen, trat er mit dem Fuß gegen die Tür des Busses. Ein Schaden entstand nach derzeitigen Informationen jedoch nicht. Gegenüber den Einsatzkräften gab der 57-Jährige an, dass ihm wohl die "Hutschnur" gerissen sei, da er einfach nur nach Hause wolle. Sein Wutausbruch brachte ihm eine Strafanzeige wegen Bedrohung ein. (arn)

