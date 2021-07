Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei stellt geringe Menge Drogen und verbotenen Gegenstand sicher

Baden-Baden/Kehl (ots)

Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich, haben Beamte der Bundespolizei gestern Abend eine geringe Menge an Drogen und einen verbotenen Gegenstand sichergestellt. Bei einer Kontrolle am Bahnhof in Baden-Baden wurde bei einem 33-jährigen französischen Staatsangehörigen eine geringe Menge Drogen aufgefunden. Diese hatte er in seiner Hosentasche versteckt. Die Drogen wurden durch die Beamten sichergestellt. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Bei den Kontrollen am Grenzübergang Kehl Europabrücke wurde der verbotene Gegenstand bei einem 20-jährigen französischen Staatsangehörigen aufgefunden. Er hatte ein verbotenes Einhandmesser dabei. Der Gegenstand wurde ebenfalls durch sichergestellt. Auch er bekommt eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Waffengesetz.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell