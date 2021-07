Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Gestohlenes Fahrrad sichergestellt/Bundespolizei sucht rechtmäßigen Eigentümer

Offenburg (ots)

Bei der Kontrolle eines bereits polizeibekannten deutschen Staatsangehörigen im Stadtgebiet Offenburg wurde am vergangenen Freitag (09.07) ein gestohlenes Fahrrad sichergestellt. Recherchen ergaben, dass der 36-Jährige dieses zuvor am Bahnhof Offenburg entwendet hatte. Die Bundespolizeiinspektion Offenburg sucht nun den rechtmäßigen Eigentümer eines schwarzen Trekkingbikes der Marke Rixe. Dieser wird gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter 0781/9190-0 in Verbindung zu setzen.

