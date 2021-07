Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Ausweismissbrauch aufgeflogen

Rheinmünster (ots)

Beamte des Bundespolizeireviers am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden haben am vergangenen Freitag einen Ausweismissbrauch aufgedeckt. Im Rahmen einer lagebildabhängigen Kontrolle eines Fluges aus Griechenland, wies sich ein 21-jähriger syrischer Staatsangehöriger mit einem griechischen Flüchtlingspass und einem griechischen Aufenthaltstitel aus. Den Beamten fiel auf, dass das Lichtbild im Dokument nicht mit dem tatsächlichen Ausweisinhaber übereinstimmte. In der polizeilichen Vernehmung gab er an, die Dokumente in Griechenland erhalten zu haben. Er stellte einen Asylantrag und wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zur Landeserstaufnahmestelle nach Karlsruhe entlassen. Die griechischen Dokumente wurden sichergestellt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell