Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Erfolgreiche Nahbereichsfahndung nach Ladendieb

Finnentrop (ots)

Am Dienstag (12. Januar) hat gegen 12.20 Uhr ein 26-Jähriger aus einem Verbrauchermarkt in der Serkenroder Straße in Finnentrop Waren im Wert von rund 200 Euro gestohlen. Er betrat den Supermarkt mit einem Einkaufswagen und einer umgehängten Sporttasche. Zwar bezahlte er einige Lebensmittel, doch als er den Laden verließ, löste der Sicherheitsalarm aus. Daraufhin flüchtete er in einem silbernen Pkw mit polnischen Kennzeichen. Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung gelang es den Beamten, den Pkw anzuhalten und zu kontrollieren. Neben dem Tatverdächtigen saßen drei weitere Männer in dem Wagen. In dem Fahrzeug fanden die Polizisten die Sporttasche mit dem Diebesgut vor. Die Beamten schrieben eine Anzeige.

