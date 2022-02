Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verletzte nach Verkehrsunfall - Mann nach Auseinandersetzung verletzt - Automaten aufgebrochen

Remshalden: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Eine 24-jährige Audi-Fahrerin befuhr am Donnerstagmorgen gegen 6:30 Uhr die Kreisstraße 1866 aus Richtung Grunbach kommend und wollte nach links auf die Brückenstraße abbiegen. Hierbei übersah sie eine entgegenkommende 52 Jahre alte Ford-Fahrerin und kollidierte mit dieser nahezu frontal. Die Ford-Fahrerin wurde dabei schwer, ihre 29-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Beide Autos mussten mit Totalschaden abgeschleppt werden, der Sachschaden wird auf 25.000 Euro geschätzt.

Fellbach: Mann nach Auseinandersetzung verletzt

Am Mittwochmorgen gegen 9:30 Uhr kam es nördlich von Fellbach-Oeffingen in der Nähe des Sami-Khedira-Stadions zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 41 und 51 Jahren, die dort zu Fuß unterwegs waren. Nach bisherigem Kenntnisstand kam bei der Auseinandersetzung auch ein Messer zum Einsatz. Der 41-Jährige wurde bei der Auseinandersetzung schwer verletzt, er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, befindet sich aber mittlerweile außer Lebensgefahr. Der 51-jährige Deutsche wurde vorläufig festgenommen und am Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt. Dieser setzte den Haftbefehl in Vollzug, der Tatverdächtige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Kriminalpolizei Waiblingen hat die Ermittlungen zur Tat und den Hintergründen aufgenommen.

Remshalden-Geradstetten: Automaten aufgebrochen

Am Mittwochabend gegen 22:20 Uhr brach ein bisher unbekannter Dieb an einer Tankstelle in der Alfred-Klingele-Straße einen Fußmattenreinigungsautomaten sowie einen Waschanlagenautomaten auf und verursachte hierdurch mehrere hundert Euro Sachschaden. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Remshalden unter der Telefonnummer 07151 72463 entgegen.

