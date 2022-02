Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Winnenden: Autofahrer bei Unfall leicht verletzt

Ein 44 Jahre alter Fahrer eines Ford Transit bog am Donnerstag gegen 11:20 Uhr von der Waiblinger Straße nach rechts auf die Einfädelungsspur der L 1140 ab und bemerkte dabei zu spät, dass der vor ihm fahrende 50-jährige VW-Fahrer bremste und fuhr diesem auf. Hierbei zog sich der VW-Fahrer leichte Verletzungen zu. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Rudersberg-Schlechtbach: Lkw contra Radfahrer

Ein 53-jähriger Fahrer eines Klein-Lkw von Iveco übersah am Donnerstag gegen 12:20 Uhr an der Einmündung Lindentaler Straße / Bahnhofplatz einen 57 Jahre alten Radfahrer und kollidierte mit diesem. Der Radfahrer kam anschließend zu Fall und verletzte sich dabei, er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell