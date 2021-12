Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unfallflucht mit hohem Sachschaden - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden von rund 8.000 Euro hinterließ ein noch unbekannter Fahrzeuglenker, der am Montag gegen 19:20 Uhr auf der Allgäuer Straße in Richtung Haigerlocher Straße unterwegs war. Er geriet aus ungeklärter Ursache auf die linke Fahrbahnseite und prallte dort gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten Mazda. Ohne sich um angerichteten Schaden zu kümmern, machte sich der Unbekannte aus dem Staub. Bei dem Unfallflüchtigen soll es ich laut Zeugen um einen etwa 30 Jahre alten Mann gehandelt haben der mit einem schwarzen Audi mit BB-Kennzeichen unterwegs war. Das Auto des Unfallflüchtigen müsste vorne links beschädigt worden sein. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0 entgegen.

