Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bönnigheim: Automaten-Aufbrecher gehen leer aus

Ludwigsburg (ots)

Leer ausgegangen sind zwei bislang unbekannte Täter, die am Sonntagabend gegen 20:15 Uhr den Münzautomaten der Waschanlage einer Tankstelle im Schmiedsberger Weg aufgebrochen haben. Sie hatten vermutlich nicht damit gerechnet, dass eingeworfene Münzen in einem unerreichbaren Sicherheitsbehälter landen und machten sich anschließend auch noch an dem Münzstaubsaugern zu schaffen. Dieses Vorhaben brachen sie jedoch ab. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Kirchheim am Neckar, Tel. 07143 89106-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell