Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: B10

Korntal-Münchingen: Verbotswidrig überholt und geflüchtet

Ludwigsburg (ots)

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montagabend gegen 21:30 Uhr an der Überleitung der B 10 auf die A 81 an der Anschlussstelle Zuffenhausen ereignet hat. Der 37-jährige Fahrer eines BMW war von auf der Bundesstraße von Stuttgart kommend zur Anschlussstelle Zuffenhausen unterwegs. An der Überleitung wollte er nach dem Ende der durchgezogenen Linie vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechseln und wurde dabei seinen Angaben zufolge vom Fahrer eines roten Kleinwagens mit Tübinger Kennzeichen rechts überholt. Nach einer seitlichen Kollision, bei der ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro entstand, machte sich der Unbekannte über die Autobahn Richtung Leonberg aus dem Staub. Mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion, Tel. 0711 6869-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell