POL-LB: Böblingen: 56 Jahre alter Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Am Montag kam es gegen 07.30 Uhr im Kreuzungsbereich der Berliner und der Königsberger Straße in Böblingen zu einem Unfall, bei dem ein 56 Jahre alter Fahrradfahrer schwer verletzt wurde. Der Radler befuhr die Berliner Straße in Fahrtrichtung Herrenberger Straße und war im Begriff den Kreuzungsbereich mit der Königsberger Straße zu passieren. Ihm entgegen fuhr ein ebenfalls 56 Jahre alter Fiat-Lenker, der im weiteren Verlauf nach rechts in die Königsberger Straße abbiegen wollte. Im Kreuzungsbereich kam es schließlich zu einem Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. Der Radfahrer wurde auf die Motorhaube aufgeladen und prallte gegen die Windschutzscheibe. Er musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Rahmen des Mountainbikes brach. Der Fiat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 6.300 Euro.

