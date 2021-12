Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Audi-Fahrer alkoholisiert unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, sucht Zeugen, die am Sonntagabend, gegen 23.45 Uhr, einen Audi-Fahrer in der Bahnhofstraße, der Herrenberger Straße und der Stadtgrabenstraße in Böblingen beobachtet haben. Der 33-Jährige, der einen Audi A5 lenkte, soll hierbei gegen die geltenden Verkehrsregeln verstoßen haben. Er habe mehrere rote Ampeln ignoriert und sei in der Herrenberger Straße auf die Gegenfahrspur geraten. Gemäß den derzeitigen Ermittlungen wurde durch die auffällige Fahrweise vermutlich niemand gefährdet. Zunächst konnte der Audi-Lenker jedoch nicht festgestellt werden. Gegen 00.15 Uhr kam es zu einem polizeilichen Einsatz in einer Bar, die der 33-Jährige nicht verlassen wollte, obwohl er gegen die derzeit geltenden Corona-Regeln verstieß. Der Mann gab vor Ort selbst an, dass er zuvor den Audi gefahren sei. Aufgrund dessen musste er sich zunächst einem Atemalkoholtest und anschließend einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Im Zuge der weiteren Ermittlungen ergab sich der Verdacht, dass sich der 33-Jährige in einer psychischen Ausnahmesituation befinden und zusätzlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Er wurde daraufhin in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

