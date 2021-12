Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen-Dagersheim: Schulgebäude mit Graffiti beschmiert

Ludwigsburg (ots)

Unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende mehrere Wände der Grundschule in der Hauptstraße in Dagersheim mit verschiedenen Schriftzügen beschmiert. Darüber hinaus stiegen sie mutmaßlich über ein nicht verschlossenes Fenster ins Schulgebäude ein und beschmierten auch die Tafel eines Unterrichtsraumes. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Der Polizeiposten Ehingen, Tel. 07034 27045-0, sucht Zeugen, die Hinweise geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell